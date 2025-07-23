Армія РФ запустила по Україні понад 70 БпЛА: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 23 липня РФ запустила по Україні понад 70 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 27 дронів, ще 18 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

Під ударами опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Черкащина. Протиповітряна оборона збила/подавила 27 ворожих дронів на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 18 БпЛА були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", — йдеться в повідомленні.