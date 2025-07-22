Чому незалежність НАБУ і САП під загрозою

Зло – це завжди привласнення колективного блага

Зло – це завжди привласнення колективного блага

ілюстративне фото: УП

Кишеньковий злодій викрадає не гаманець – він викрадає суспільну безпеку. Руйнує її, і тим скорочує спільне на користь приватного. У цьому сенсі немає різниці між ним і тим, хто сідає п'яний за кермо.

Корупція, монополії, хабарі – це ж ніщо інше, як порушення правил чесної конкуренції. Коли за все доводиться доплачувати конкретному мені. І весь розрахунок будується на тому, що збитки – вони на всіх і потроху, а бонус – комусь конкретному й великий.

Якість держави визначається тим, скільки в ній "спільних благ”. Чисті парки та безпечні вулиці. Конкурентне середовище в бізнесі та держзакупівлях. Ефективні адміністративні послуги та незалежні правоохоронні органи.

А тому будь-яке зло починається з привласнення колективного блага. Зі знищення спільного капіталу. З приватизації того, що належить усім.

Якщо сьогодні влада знищить незалежність НАБУ і САП - це сприйматиметься саме таким чином. Як спроба протиставити власну безпеку - безпеці країни. Як поведінка мародера, який користується ситуацією. Як другий фронт проти майбутнього під прикриттям першого.

Як би ці люди собі це не пояснювали.