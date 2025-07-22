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Українська сторона готується до нової зустрічі з представниками Росії в межах переговорного процесу

Про це повідомляє Очільник країни, передає RegioNews.

Україна залишається налаштованою на результативний діалог задля визволення полонених, повернення незаконно вивезених дітей та припинення бойових дій.

Про поточний стан переговорів на нараді у глави держави прозвітував секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. За його словами, вже досягнуто певних домовленостей під час попередньої зустрічі в Стамбулі, а також погоджено проведення нової зустрічі найближчим часом.

Президент України доручив сформувати офіційну делегацію для подальших перемовин із російською стороною. Її очолить Рустем Умєров. До складу делегації увійдуть представники Головного управління розвідки, Міністерства закордонних справ та Офісу президента.

Керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку доручено координацію дипломатичних дій з партнерами з країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Україна підкреслює, що відкрита до конструктивних рішень і послідовно відстоює свою принципову позицію: війна має завершитися, і відповідальність за її початок лежить виключно на Росії.

Нагадаємо, в Україні запроваджено мораторій на перевірки бізнесу, - рішення РНБО.