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Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалили під час першого засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони України. Ініціатива спрямована на посилення внутрішньої економічної безпеки та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.

За словами глави держави, мета нововведення - активізувати економічне зростання, підтримати виробництво та забезпечити створення нових робочих місць. Це, у свою чергу, має підсилити стійкість країни в умовах війни. Влада також розраховує на активізацію партнерських проєктів і розширення локалізації виробництва в Україні.

Мораторій передбачає фактичну заборону на будь-яке втручання держави у діяльність бізнесу, включно з перевірками. Очікується, що це створить умови для аналізу чинної практики і впровадження довгострокових рішень у сфері економіки.

Президент підкреслив, що український бізнес має отримати чіткий сигнал підтримки, а партнери - впевненість у стабільності та прозорості співпраці. Від перших результатів реалізації ініціативи в уряді очікують вже впродовж найближчих шести місяців.

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