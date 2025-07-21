Це буде його залізна рука: у Львові готують до протезування. хлопчика, який втратив руку внаслідок обстрілу Кривого Рогу
У Львові на реабілітації вже місяць хлопчик з Кривого Рогу. Внаслідок удару по місту він втратив маму
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
8-річний хлопчик Матвій у Кривому Розі внаслідок удару 4 квітня втратив маму. При цьому і сам він дуже сильно постраждав: дитина втратила руку. Вже місяць він знаходиться у Львові на реабілітації у Superhumans. Хлопчик активно займається та готується до протезування.
Матвій вже мріє про синій протез із драконом, і каже, що це буде "його залізна рука". У Superhumans зазначили, що 8-річний хлопчик працює на рівні з дорослими, не втрачає віру в себе.
"Коли лікарі сказали, що руку не врятувати, я підписав папери. Бо краще попрощатися з рукою, ніж із сином", — згадує події тих страшних днів батько Матвія..
Нагадаємо, у київській дитячій лікарні Охматдит завдяки посмертному донорству врятували три життя. Констатували смерть головного мозку 4-річній дівчинці з Житомирської області. Її батьки погодились на донорство, і це стало першим випадком в історії лікарні.