13:20  21 липня
На Харківщині під час роботи в полі підірвався тракторист
13:01  21 липня
У Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина
07:20  21 липня
На Сумщині українські дронарі рознесли позиції окупантів
UA | RU
UA | RU
21 липня 2025, 14:24

ДБР затримало керівника "Ліси України": його підозрюють у незаконному збагаченні майже на 8 млн

21 липня 2025, 14:24
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Посадовця підозрюють у масштабному збагаченні через схеми з фіктивними угодами та підставними особами

Про це повідомляє Державне Бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2021 році чиновник придбав елітну нерухомість у центрі Києва, вісім земельних ділянок, вантажний автотранспорт і суттєво збільшив кошти на рахунках у банках. За версією правоохоронців, він скористався складною схемою легалізації коштів, до якої залучив осіб з близького оточення.

Зокрема, квартиру на Печерську вартістю понад 9 мільйонів гривень було оформлено на товариша посадовця, який не мав жодного відношення до угоди. Усі ключові операції - перемовини з продавцем, вибір об'єкта та оплата - проводила дружина підозрюваного. Аналогічну схему слідчі зафіксували під час оформлення земельних ділянок і транспорту. Розрахунки здебільшого здійснювалися готівкою або з рахунків третіх осіб.

За попередніми підрахунками, офіційні доходи чиновника не покривали навіть третини витрат. Різниця між задекларованими доходами та виявленими активами склала понад 7,9 мільйона гривень. Посадовцю оголосили підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося про незаконне збагачення і 55 мільйонів майна: на Волині посадовець отримав підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
незаконне збагачення доходи Нерухомість Ліси України корупція елітна іномарка підозра Чиновник
Син проросійського коміка Молочного, який працює в прокуратурі, на смерть збив жінку в Києві
21 липня 2025, 13:55
Масштабні обшуки в НАБУ та САП можуть зірвати розслідування топкорупційних справ
21 липня 2025, 12:41
Оренда квартир в Україні подорожчала: аналітики пояснили, як в різних містах ціни відрізнаються
18 липня 2025, 23:30
Всі новини »
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
Повернення до життя через ІТ: як Харківщина підтримує ветеранів
21 липня 2025, 15:39
Умєров заявив, що майже усі дрони, які використовуються на війні, є українськими
21 липня 2025, 15:29
Забрали паспорт і били пляшками: українська модель Марія Ковальчук дала перше інтерв’ю після побиття в Дубаї
21 липня 2025, 15:13
Росіяни завдали авіаудару по місту на Донеччині
21 липня 2025, 15:11
На Закарпатті затримали двох переправників та клієнта, якого вони везли до кордону з Угорщиною
21 липня 2025, 15:02
На Донеччині внаслідок масованих обстрілів за останню добу -1 загиблий, 6 поранених
21 липня 2025, 14:46
Росіяни знову обстріляли Харківщину, пошкоджені будинки та лінія електропередач
21 липня 2025, 14:39
У Франківську водій приїхав на СТО на палаючому авто
21 липня 2025, 14:31
На Харківщині розміновано понад 2,8 тисячі гектарів — робота триває
21 липня 2025, 14:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »