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Посадовця підозрюють у масштабному збагаченні через схеми з фіктивними угодами та підставними особами

Про це повідомляє Державне Бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2021 році чиновник придбав елітну нерухомість у центрі Києва, вісім земельних ділянок, вантажний автотранспорт і суттєво збільшив кошти на рахунках у банках. За версією правоохоронців, він скористався складною схемою легалізації коштів, до якої залучив осіб з близького оточення.

Зокрема, квартиру на Печерську вартістю понад 9 мільйонів гривень було оформлено на товариша посадовця, який не мав жодного відношення до угоди. Усі ключові операції - перемовини з продавцем, вибір об'єкта та оплата - проводила дружина підозрюваного. Аналогічну схему слідчі зафіксували під час оформлення земельних ділянок і транспорту. Розрахунки здебільшого здійснювалися готівкою або з рахунків третіх осіб.

За попередніми підрахунками, офіційні доходи чиновника не покривали навіть третини витрат. Різниця між задекларованими доходами та виявленими активами склала понад 7,9 мільйона гривень. Посадовцю оголосили підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося про незаконне збагачення і 55 мільйонів майна: на Волині посадовець отримав підозру.