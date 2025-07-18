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В Україні знову зросла вартість оренди квартир. При цьому лідерами подорожчання виявились великі міста - Одеса та Київ

Про це повідомляє agroreview, передає RegioNews.

В Одесі середня вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 38%, до 11 тисяч гривень на місяць. Якщо говорити про двокімнатну квартиру, то це буде вже близько 16,7 тисячі гривень. Трикімнатні квартири в місті подорожчали аж на 109%, до 31,4 тисячі гривень.

У Києві середня вартість оренди "однушки" становить 18,3 тисячі гривень. Це подорожчання на 14%. Двокімнатні квартири подорожчали на 22%: щомісячна оренда обійдеться в близько 28 тисяч гривень. Трикімнатну квартиру в середньому здадуть за 47,2 тисячі гривень.

У Дніпрі вартість оренди житла подорожчала на 10% за однокімнатне житло (близько 11 тисяч гривень на місяць). У Запоріжжі "однушку" можна зняти в середньому за 7 тисяч гривень (на подорожчання на 17%). У Львові подорожчала оренда такого житла на 11% - до 21,1 тисячі гривень.

Єдине місто, де оренда стала дешевшою, - це Хмельницький. Там зниження ціни відбулось на 9%, до 10 тисяч гривень на місяць за однокімнатну квартиру.

"У багатьох великих містах відчутно переписали ціни на оренду квартир – при чому переважно в бік здорожчання. Найбільше – в Одесі. Там за останні 6 місяців ціни максимально зросли на винайм як 1-кімнатного, так і 2 і 3-кімнатного житла", - кажуть аналітики.

Раніше у Держстаті повідомляли, що оренда квартир в Україні з початку року подорожчала на 4,5%.

Нагадаємо, в Києві в середньому вартість оренди однокімнатної квартири ще у квітні становила 17,4 тисячі гривень на місяць. Водночас в деяких районах ціна буде більша. При цьому, наприклад, у Деснянському районі найменша середня ціна була — близько 9 тисяч гривень на місяць.