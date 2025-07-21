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21 июля 2025, 14:24

ДБР задержал руководителя "Леса Украины": его подозревают в незаконном обогащении почти на 8 млн

21 июля 2025, 14:24
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фото: иллюстративное
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Чиновника подозревают в масштабном обогащении из-за схем с фиктивными соглашениями и подставными лицами

Об этом сообщает Государственное Бюро расследований, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, в 2021 году чиновник приобрел элитную недвижимость в центре Киева, восемь земельных участков, грузовой автотранспорт и существенно увеличил средства на счетах в банках. По версии правоохранительных органов, он воспользовался сложной схемой легализации средств, к которой привлек лиц из близкого окружения.

В частности, квартира на Печерске стоимостью более 9 миллионов гривен была оформлена на товарища чиновника, не имеющего никакого отношения к соглашению. Все ключевые операции – переговоры с продавцом, выбор объекта и оплата – проводила жена подозреваемого. Аналогичную схему следователи зафиксировали при оформлении земельных участков и транспорта. Расчеты в основном осуществлялись наличными деньгами или со счетов третьих лиц.

По предварительным подсчетам, официальные доходы чиновника не покрывали даже трети расходов. Разница между задекларированными доходами и выявленными активами составила более 7,9 миллиона гривен. Чиновнику объявили подозрение по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Ранее сообщалось о незаконном обогащении и 55 миллионах имущества: на Волыни чиновник получил подозрение.

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