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На Волині постане перед судом посадовець, який брехав у деклараціях. Чимало об'єктів він записав на своїх родичів

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Волині скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення одним із сільських голів Луцького району незаконного збагачення, декларування недостовірної інформації та підроблення офіційних документів.

Відомо, що головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності сільської ради отримав підозру. За даними слідства, з лютого 2020 по серпень 2024 року він набув 36 активів у вигляді об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів. Йдеться про суму понад 55 мільйонів гривень. Частину майна він записав на родичів.

Також у своїй декларації він навмисно вносив недостовірні дані. Також з серпня 2021 по вересень 2024 року він підробив 132 офіційних документів. Це стосувалось розпорядження набутими активами.

Нагадаємо, раніше отримав підозру колишній заступник міський голова Дніпра. Йдеться про незаконне збагачення на суму майже 9 мільйонів гривень. Також встановили, що протягом 2020–2021 років колишня дружина ексчиновника стала власницею майна й корпоративних прав загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.