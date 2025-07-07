12:02  07 липня
Melovin просто зі сцени оголосив про мобілізацію: де служитиме артист
10:48  07 липня
У Києві судитимуть експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП
10:16  07 липня
На Буковині службовий пес допоміг затримати порушників кордону
UA | RU
UA | RU
07 липня 2025, 19:32

Незаконне збагачення і 55 мільйонів майна: на Волині посадовець отримав підозру

07 липня 2025, 19:32
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Волині постане перед судом посадовець, який брехав у деклараціях. Чимало об'єктів він записав на своїх родичів

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Волині скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення одним із сільських голів Луцького району незаконного збагачення, декларування недостовірної інформації та підроблення офіційних документів.

Відомо, що головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності сільської ради отримав підозру. За даними слідства, з лютого 2020 по серпень 2024 року він набув 36 активів у вигляді об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів. Йдеться про суму понад 55 мільйонів гривень. Частину майна він записав на родичів.

Також у своїй декларації він навмисно вносив недостовірні дані. Також з серпня 2021 по вересень 2024 року він підробив 132 офіційних документів. Це стосувалось розпорядження набутими активами.

Нагадаємо, раніше отримав підозру колишній заступник міський голова Дніпра. Йдеться про незаконне збагачення на суму майже 9 мільйонів гривень. Також встановили, що протягом 2020–2021 років колишня дружина ексчиновника стала власницею майна й корпоративних прав загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
незаконне збагачення прокуратура Волинська область
Понад 325 млн грн несплачених податків: оборонне Товариство повернуло державі всі гроші
07 липня 2025, 18:16
Викрито зловживання у державних закупівлях гвинтівок: збитки для Міноборони - понад 33 млн грн
02 липня 2025, 17:05
На Волині підприємство не сплатило майже 5 млн грн податків
01 липня 2025, 18:11
Всі новини »
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
Не всім по кишені: навчання у вишах України у 2025 році подорожчало майже на третину
07 липня 2025, 19:43
Загинув під мінометним вогнем: у Києві попрощалися з поліцейським Миколою Гришковим
07 липня 2025, 19:18
Атаки на Костянтинівку: постраждала літня жінка, її син загинув
07 липня 2025, 19:02
У Дніпрі лікують птаха, який атакував російський безпілотник
07 липня 2025, 18:47
Понад 325 млн грн несплачених податків: оборонне Товариство повернуло державі всі гроші
07 липня 2025, 18:16
Стрибнула з недобудови: у Дніпрі знайшли тіло 14-річної дівчини, яка перед цим зникла безвісті
07 липня 2025, 17:55
На Волині адвокатка "продавала" вплив на ТЦК
07 липня 2025, 17:54
Внаслідок обстрілу Харкова загинула 34-річна жінка - понад 40 поранених, серед них неповнолітні
07 липня 2025, 17:31
Смертельна ДТП на Полтавщині: водія знайшли без ознак життя
07 липня 2025, 17:23
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »