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18 липня 2025, 14:19

Нардеп від "Слуги народу" вважає, що у ветеранів не повинно бути жодних "пільг"

18 липня 2025, 14:19
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін, вважає що у ветеранів не повинно бути жодних "пільг"

Як передає RegioNews, про це він написав у соцмережі.

"У ветеранів не має бути жодних "пільг". Ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка. У ветеранів мають бути виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на ЛБЗ, компенсація відсотків по іпотеці, програми навчання, перенавчання, лікування, реабілітації, протезування, допомоги в пошуку роботи", - йдеться у повідомленні.

На думку нардепа, соціальну допомогу мають адресно отримувати ті, хто її реально потребує поки вони її потребують, а не пожиттєво люди зі "статусом УБД", які провели на ЛБЗ два дні.

Нагадаємо, у "Слузі Народу" знайшли спосіб об'єднати ветеранів навколо спорту.

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