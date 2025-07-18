Нардеп від "Слуги народу" вважає, що у ветеранів не повинно бути жодних "пільг"
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін, вважає що у ветеранів не повинно бути жодних "пільг"
Як передає RegioNews, про це він написав у соцмережі.
"У ветеранів не має бути жодних "пільг". Ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка. У ветеранів мають бути виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на ЛБЗ, компенсація відсотків по іпотеці, програми навчання, перенавчання, лікування, реабілітації, протезування, допомоги в пошуку роботи", - йдеться у повідомленні.
На думку нардепа, соціальну допомогу мають адресно отримувати ті, хто її реально потребує поки вони її потребують, а не пожиттєво люди зі "статусом УБД", які провели на ЛБЗ два дні.
У ветеранів не має бути жодних "пільг". Ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка.— Дмитро Гурін, нардеп (@DmytroGurinMP) July 17, 2025
У ветеранів мають бути виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на ЛБЗ, компенсація відсотків по іпотеці, програми навчання, перенавчання, лікування,…
Нагадаємо, у "Слузі Народу" знайшли спосіб об'єднати ветеранів навколо спорту.