Нардеп от "Слуги народа" считает, что у ветеранов не должно быть никаких "льгот"

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин считает, что у ветеранов не должно быть никаких "льгот"

Как передает RegioNews, об этом он написал в соцсети.

"У ветеранов не должно быть никаких "льгот". Никаких бесплатных проездов, нулевого растаможивания автомобилей и прочего совка. У ветеранов должны быть выплаты на накопительную пенсию за время пребывания на ЛБС, компенсация процентов по ипотеке, программы обучения, переобучения, лечения, реабилитации, протезирования, пособия по поиску работы", - говорится в сообщении.

По мнению нардепа, социальную помощь должны адресно получать те, кто в ней нуждается пока они в ней нуждаются, а не пожизненно люди со "статусом УБД", которые провели на ЛБЗ два дня.

У ветеранів не має бути жодних "пільг". Ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка.



У ветеранів мають бути виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на ЛБЗ, компенсація відсотків по іпотеці, програми навчання, перенавчання, лікування,… — Дмитро Гурін, нардеп (@DmytroGurinMP) July 17, 2025

Напомним, в "Слуге Народа" нашли способ объединить ветеранов вокруг спорта.