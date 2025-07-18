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18 июля 2025, 14:19

Нардеп от "Слуги народа" считает, что у ветеранов не должно быть никаких "льгот"

18 июля 2025, 14:19
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин считает, что у ветеранов не должно быть никаких "льгот"

Как передает RegioNews, об этом он написал в соцсети.

"У ветеранов не должно быть никаких "льгот". Никаких бесплатных проездов, нулевого растаможивания автомобилей и прочего совка. У ветеранов должны быть выплаты на накопительную пенсию за время пребывания на ЛБС, компенсация процентов по ипотеке, программы обучения, переобучения, лечения, реабилитации, протезирования, пособия по поиску работы", - говорится в сообщении.

По мнению нардепа, социальную помощь должны адресно получать те, кто в ней нуждается пока они в ней нуждаются, а не пожизненно люди со "статусом УБД", которые провели на ЛБЗ два дня.

Напомним, в "Слуге Народа" нашли способ объединить ветеранов вокруг спорта.

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