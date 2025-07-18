За добу українські військові ліквідували майже 1200 росіян
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1 180 загарбників, одну систему РСЗВ, три танки, дев'ять ББМ, 47 артилерійських систем і 135 БпЛА оперативно-тактичного рівня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 1 039 830 солдат.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО приземлила 17 ворожих дронів.
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