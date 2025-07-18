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18 липня 2025, 11:45

За добу українські військові ліквідували майже 1200 росіян

18 липня 2025, 11:45
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1 180 загарбників, одну систему РСЗВ, три танки, дев'ять ББМ, 47 артилерійських систем і 135 БпЛА оперативно-тактичного рівня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 1 039 830 солдат.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО приземлила 17 ворожих дронів.

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