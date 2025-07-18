За сутки украинские военные ликвидировали почти 1200 россиян
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 180 захватчиков, одну систему РСЗО, три танка, девять ББМ, 47 артиллерийских систем и 135 БпЛА оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла около 1 039 830 солдат.
Напомним, ночью россияне атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО приземлила 17 вражеских дронов.
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