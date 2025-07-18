Україну атакували 35 ворожих дронів: скільки збила ППО
У ніч на 18 липня росіяни атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.
Крім того, 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни. Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Нагадаємо, сьогодні вранці Росія атакувала Запорізький район "шахедами". Внаслідок ударів виникли пожежі, поранений 79-річний чоловік.