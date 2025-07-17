Зеленський різко відповів на питання про демобілізацію

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Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові зможуть повернутися додому лише після перемоги над Росією

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Народний депутат Олексій Гончаренко від "Європейської Солідарності" поставив запитання про чіткі терміни служби.

"Військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це – путін", — наголосив Зеленський.

Президент також додав, що ротації можливі за умови особистої участі депутатів у допомозі військовим на фронті: "Наші захисники заслуговують якісних ротацій, коли такі як ти, такі як ви, будете на фронті допомагати їм".

Законопроєкт про демобілізацію в Україні: що відомо

Міноборони підготувало законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців ще в січні 2025 року, проте документ не був зареєстрований у Верховній Раді, зокрема через позицію Генштабу ЗСУ.

За даними ЗМІ, Генштаб не підтримав законопроєкт, оскільки його реалізація означатиме масову демобілізацію — понад 108 000 військових, серед яких приблизно 14 000 офіцерів.

У Міноборони пояснювали, що поки що в українському війську нема достатньої кількості резервів, щоб замінити тих, кого демобілізують.