Украину атаковали 35 вражеских дронов: сколько сбила ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 июля россияне атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 11 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Кроме того, 6 дронов-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Основное направление удара – прифронтовые территории на востоке страны. Зафиксировано попадание 18 БпЛА в 5 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

