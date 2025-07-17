Журналісти відомого українського видання повідомили про тиск та спроби дискредитації їхньої діяльності

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 171 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Як повідомили у столичній поліції, підставою для цього стала офіційна заява від РБК-Україна щодо можливого тиску на редакцію інтернет-видання та спроб дискредитації її діяльності.

"У межах розслідування поліцейські перевіряють усі обставини події, встановлюють осіб, які могли бути причетні до правопорушення, та збирають необхідну доказову базу", - додали у поліції Києва.

Нагадаємо, у травні росіяни вбили трьох українських журналістів.