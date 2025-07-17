19:07  17 липня
Стало відомо, скільки українців користуються застосунком Дія
16:59  17 липня
Завтра в Україні очікується спека до +32 градусів, а подекуди можливі грози
15:19  17 липня
На Тернопільщині жінка через ревнощі облила бензином та підпалила суперницю
UA | RU
UA | RU
17 липня 2025, 18:35

Журналісти відомого українського видання повідомили про тиск та спроби дискредитації їхньої діяльності

17 липня 2025, 18:35
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Києва розпочали розслідування за фактом звернення журналістів РБК-Україна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 171 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Як повідомили у столичній поліції, підставою для цього стала офіційна заява від РБК-Україна щодо можливого тиску на редакцію інтернет-видання та спроб дискредитації її діяльності.

"У межах розслідування поліцейські перевіряють усі обставини події, встановлюють осіб, які могли бути причетні до правопорушення, та збирають необхідну доказову базу", - додали у поліції Києва.

Нагадаємо, у травні росіяни вбили трьох українських журналістів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ розслідування поліція журналісти журналістка
У Києві лікарю повідомили про підозру через смерть пацієнта після інʼєкції
17 липня 2025, 17:56
У Києві жінка народила в авто по дорозі в пологовий - патрульні допомогали: відео
17 липня 2025, 16:07
На Київщині п'яний син жорстоко вбив матір
17 липня 2025, 15:55
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
У зоні примусової евакуації на Донеччині досі залишаються діти
17 липня 2025, 19:29
Судитимуть окупанта, який катував та грабував цивільних на Сумщині
17 липня 2025, 19:29
На Одещині зник 17-річний хлопець
17 липня 2025, 19:15
Стало відомо, скільки українців користуються застосунком Дія
17 липня 2025, 19:07
Росія вдарила по Дніпропетровщині: поранено двох людей, зруйновано будинки
17 липня 2025, 18:57
Трагедія на воді: у Дніпрі потонула 4-річна дитина
17 липня 2025, 18:57
Стало відомо, скільки мирних жителів залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині
17 липня 2025, 18:19
"Швидка допомога" для ухилянтів: на Закарпатті прикордонники затримали "мандрівників" у кареті
17 липня 2025, 17:59
У Києві лікарю повідомили про підозру через смерть пацієнта після інʼєкції
17 липня 2025, 17:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »