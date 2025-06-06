У травні росіяни вбили трьох українських журналістів

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Як передає RegioNews, про це повідомив Інститут масової інформації.

За травень експерти відомства зафіксували чотири злочини проти медіа та журналістів, які скоїла РФ. Це випадки обстрілів та погроз журналістам, а також кібератаки на сайти медіа.

Протягом травня загинули троє працівників ЗМІ:

В’ячеслав Кобржицький – військовий, автоспортивний коментатор Setanta. Загинув на Донеччині. Василь Довбуш – військовий, колишній медійник ТРК "Люкс” та 24 каналу. Загинув у Сумській області. Богдан Лисенко – загинув у боях на запорізькому напрямку. Працював у всеукраїнських та регіональних медіа – "Факти”, "КП в Україні”, "Субота”, "Ехо”.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення загинули майже 200 українських митців і понад 100 працівників медіа.