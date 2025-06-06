У травні росіяни вбили трьох українських журналістів
Протягом травня 2025 року загинули троє працівників ЗМІ
Як передає RegioNews, про це повідомив Інститут масової інформації.
За травень експерти відомства зафіксували чотири злочини проти медіа та журналістів, які скоїла РФ. Це випадки обстрілів та погроз журналістам, а також кібератаки на сайти медіа.
Протягом травня загинули троє працівників ЗМІ:
- В’ячеслав Кобржицький – військовий, автоспортивний коментатор Setanta. Загинув на Донеччині.
- Василь Довбуш – військовий, колишній медійник ТРК "Люкс” та 24 каналу. Загинув у Сумській області.
- Богдан Лисенко – загинув у боях на запорізькому напрямку. Працював у всеукраїнських та регіональних медіа – "Факти”, "КП в Україні”, "Субота”, "Ехо”.
Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення загинули майже 200 українських митців і понад 100 працівників медіа.
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