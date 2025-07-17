Журналисты известного украинского издания сообщили о давлении и попытках дискредитации их деятельности

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщили в столичной полиции, основанием для этого стало официальное заявление от РБК-Украина по поводу возможного давления на редакцию интернет-издания и попыток дискредитации ее деятельности.

"В рамках расследования полицейские проверяют все обстоятельства происшествия, устанавливают лиц, которые могли быть причастны к правонарушению, и собирают необходимую доказательную базу", - добавили в полиции Киева.

Напомним, в мае россияне убили троих украинских журналистов.