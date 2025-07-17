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17 липня 2025, 16:07

У Києві жінка народила в авто по дорозі в пологовий - патрульні допомогали: відео

17 липня 2025, 16:07
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скріншот із відео
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У ніч проти 17 липня у столиці сталася незвична, але щаслива подія - на світ з’явилася дитина просто під час руху автомобіля

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

До інспекторів звернувся чоловік, який керував авто марки Suzuki. Він повідомив, що в його дружини почалися стрімкі пологи, і попросив термінового супроводу до пологового будинку.

На виклик миттєво зреагували патрульні Ярослав та Юрій. Вони увімкнули сигнали пріоритету та супроводили транспортний засіб до медичного закладу. Однак дорогою сталося несподіване - породілля народила просто в авто.

Після народження дівчинки правоохоронці допомогли батькам швидко дістатися до пологового будинку, де жінку з немовлям передали медикам. Зараз мати та дитина перебувають під наглядом лікарів. Інформації про загрозу їхньому життю чи здоров’ю не надходило.

Родина, яка тієї ночі поповнилася, подякувала інспекторам за допомогу.

Раніше повідомлялося, знявся в шоу – втратив посаду: прокурора з Києва звільнили через "Супермаму".

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