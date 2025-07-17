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У ніч проти 17 липня у столиці сталася незвична, але щаслива подія - на світ з’явилася дитина просто під час руху автомобіля

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

До інспекторів звернувся чоловік, який керував авто марки Suzuki. Він повідомив, що в його дружини почалися стрімкі пологи, і попросив термінового супроводу до пологового будинку.

На виклик миттєво зреагували патрульні Ярослав та Юрій. Вони увімкнули сигнали пріоритету та супроводили транспортний засіб до медичного закладу. Однак дорогою сталося несподіване - породілля народила просто в авто.

Після народження дівчинки правоохоронці допомогли батькам швидко дістатися до пологового будинку, де жінку з немовлям передали медикам. Зараз мати та дитина перебувають під наглядом лікарів. Інформації про загрозу їхньому життю чи здоров’ю не надходило.

Родина, яка тієї ночі поповнилася, подякувала інспекторам за допомогу.

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