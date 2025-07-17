Стало відомо, що за літак кияни бачили у небі над столицею
Компанія ANTONOV оприлюднила кадри зльоту легендарного транспортного літака Ан-124, який пройшов капітальну модернізацію і 11 липня був переміщений до Німеччини
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.
Літак, який виготовили у 1994 році, має понад 21 000 льотних годин та понад 5 500 польотів. Роботи з його глибокої модернізації тривали з 2021 року.
Основна мета проєкту – замінити комплектуючі російського виробництва на сучасні західні та українські аналоги.
Через повномасштабну війну з Росією у 2022 році модернізація була частково призупинена, а літак перебував у розібраному стані.
"Релокація "Руслана" стала не просто технічним рішенням, а символом стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників. Вдосконалений "Руслан" продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку", – зазначили в компанії.
Відео польоту літака можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, 11 липня у небі над Києвом помітили невідомий літак.