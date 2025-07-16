Стало відомо, хто причетний до вбивства полковника СБУ Івана Воронича

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Відповідальність за убивство взяла екстремістська організація з коренями у США

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Guardian.

Йдеться про українське крило правоекстремістської організації Base, яку заснували у США.

В організації заявили про свою причетність до вбивства Воронича в Telegram-каналі.

"Вбивство полковника СБУ — це не кінець, а лише початок. Ми продовжимо нашу боротьбу, доки справедливість не переможе", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, The Base — неонацистська, радикальна група, яка виступає за вищість білої раси.

Нагадаємо, 10 липня у Києві застрелили полковника СБУ Івана Воронича. Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.