Стало відомо, хто причетний до вбивства полковника СБУ Івана Воронича
Відповідальність за убивство взяла екстремістська організація з коренями у США
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Guardian.
Йдеться про українське крило правоекстремістської організації Base, яку заснували у США.
В організації заявили про свою причетність до вбивства Воронича в Telegram-каналі.
"Вбивство полковника СБУ — це не кінець, а лише початок. Ми продовжимо нашу боротьбу, доки справедливість не переможе", — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, The Base — неонацистська, радикальна група, яка виступає за вищість білої раси.
Нагадаємо, 10 липня у Києві застрелили полковника СБУ Івана Воронича. Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.
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