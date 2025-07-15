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У Печерському суді винесли рішення щодо запобіжного заходу для активіста Віталія Шабуніна. Йому обрали особисті зобов'язання до кінця серпня

Про це повідомляє ЦПК, передає RegioNews.

Суддя Печерського суду Києва Світлана Гречана задовольнила клопотання обвинувачення про запобіжний захід голові правління ЦПК Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов’язання. Таким чином, до 20 серпня він повинен:

приходити за викликами слідчого, судді чи прокурора;

не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;

не спілкуватися з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;

не відвідувати будівлю НАЗК;

здати закордонний паспорт.

"Під час обрання запобіжки суддя відмовлялась задовольняти клопотання захисту. Зокрема, Гречана відмовилась долучити протоколи допиту, які підтверджують, що Шабунін виконував великий обсяг роботи під час відрядження до НАЗК", - кажуть у ЦПК.

Також, за словами представників ЦПК, жодного разу до оголошення підозри Віталія Шабуніна не допитували.

Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили голові ЦПК Віталію Шабуніну підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах. За це йому може загрожувати ув'язнення до 10 років.

Раніше у Віталія Шабуніна проводили обшуки. Як повідомляли ЗМІ, це відбувалось у двох місцях: у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон.