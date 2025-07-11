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Слідчі дії відбуваються одночасно в оселі родини та у військовій частині, де Шабунін проходить службу

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар виконавчої директорки ЦПК Дар'ї Каленюк, передає RegioNews.

У Віталія Шабуніна, голови громадської організації "Центр протидії корупції", 11 липня відбулись обшуки. Про це повідомила виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк у коментарі "Українській правді".

За її словами, слідчі дії відбуваються одразу у двох місцях: за місцем служби Шабуніна у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон. Причини обшуків та процесуальний статус самого Шабуніна наразі офіційно не розголошуються.

Керівництво ЦПК висловило занепокоєння ситуацією, однак деталі справи залишаються невідомими. Публічних заяв з боку правоохоронних органів щодо підстав або мети слідчих дій поки не надходило.

Нагадаємо, раніше Віталій Шабунін був переведений до військової частини в Чугуєві після проходження служби у ЗСУ. Організація, яку він очолює, активно займається антикорупційними розслідуваннями, моніторингом влади та адвокаційною діяльністю.