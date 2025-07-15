Українські депутати платять по 20 тисяч доларів за захист у екстрасенсів
Українські можновладці не шкодують грошей на екстрасенсів
Як передає RegioNews, про це відома екстрасенска і учасниця шоу "Битва екстрасенсів" Марія Тиха повідомила у нещодавньому інтерв’ю продюсеру Василю Тимошенку, автору однойменного подкасту.
Марія Тиха позиціонує себе як відьму, яка працює з енергіями мертвих та духами. Жінка проводить ритуали, що нібито впливають на долі людей. За її словами, екстрасенс заробляє тисячі доларів на місяць, консультує клієнтів і проводить обряди.
Як повідомлялось, народний депутат від "Голосу" прийшов у Раду в сандалях.
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