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15 липня 2025, 18:39

Українські депутати платять по 20 тисяч доларів за захист у екстрасенсів

15 липня 2025, 18:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Українські можновладці не шкодують грошей на екстрасенсів

Як передає RegioNews, про це відома екстрасенска і учасниця шоу "Битва екстрасенсів" Марія Тиха повідомила у нещодавньому інтерв’ю продюсеру Василю Тимошенку, автору однойменного подкасту.

Марія Тиха позиціонує себе як відьму, яка працює з енергіями мертвих та духами. Жінка проводить ритуали, що нібито впливають на долі людей. За її словами, екстрасенс заробляє тисячі доларів на місяць, консультує клієнтів і проводить обряди.

Як повідомлялось, народний депутат від "Голосу" прийшов у Раду в сандалях.

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