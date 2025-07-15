Украинские депутаты платят по 20 тысяч долларов за защиту у экстрасенсов

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Украинские власти не жалеют денег на экстрасенсов

Как передает RegioNews, об этом известная экстрасенска и участница шоу "Битва экстрасенсов" Мария Тихасообщила в недавнем интервью продюсеру Василию Тимошенко, автору одноименного подкаста.

Мария Тихая позиционирует себя как ведьму, работающую с энергиями мертвых и духами. Женщина проводит ритуалы, якобы влияющие на судьбы людей. По ее словам, экстрасенс зарабатывает тысячи долларов в месяц, консультирует клиентов и совершает обряды.

Как сообщалось, народный депутат от "Голоса" пришел в Раду в сандалиях.