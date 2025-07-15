Народний депутат від "Голосу" прийшов у Раду в сандалях
Народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин прийшов на засідання Верховної Ради у сандалях
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інсайдер.
"Нардеп Ярослав Юрчишин прийшов у сандалях на засідання у Верховній Раді", - йдеться у повідомленні.
Народний депутат Ярослав Юрчишин народився 1980 року. У 2023 році фракція "Голос" висунула його кандидатом на посаду голови Комітету з питань свободи слова. Згодом Юрчишина призначили головою комітету Верховної Ради з питань свободи слова, яку до цього обіймав фігурант реєстру зрадників Нестор Шуфрич.
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