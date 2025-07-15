17:37  15 липня
Народний депутат від "Голосу" прийшов у Раду в сандалях
16:32  15 липня
У ДБР відреагували на інцидент за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові
15:14  15 липня
Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні
UA | RU
UA | RU
15 липня 2025, 17:37

Народний депутат від "Голосу" прийшов у Раду в сандалях

15 липня 2025, 17:37
Читайте также на русском языке
фото: detector.media
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин прийшов на засідання Верховної Ради у сандалях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інсайдер.

"Нардеп Ярослав Юрчишин прийшов у сандалях на засідання у Верховній Раді", - йдеться у повідомленні.

Народний депутат Ярослав Юрчишин народився 1980 року. У 2023 році фракція "Голос" висунула його кандидатом на посаду голови Комітету з питань свободи слова. Згодом Юрчишина призначили головою комітету Верховної Ради з питань свободи слова, яку до цього обіймав фігурант реєстру зрадників Нестор Шуфрич.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика ВР депутат парламент Ярослав Юрчишин Голос
В Україні буде нова прем'єрка: що про неї відомо
14 липня 2025, 17:03
Стало відомо, хто очолить Міноборони замість Умєрова
14 липня 2025, 15:42
Депутат з Запоріжжя Шевченко отримав ще одну підозру
11 липня 2025, 21:47
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
Українські депутати платять по 20 тисяч доларів за захист у екстрасенсів
15 липня 2025, 18:39
Понад 600 дітей: на Дніпропетровщині завершили евакуацію дітей із прифронтових сіл
15 липня 2025, 18:28
Всюди знаходять уламки: у Кривому Розі чоловік підірвав гранату в багатоповерхівці
15 липня 2025, 18:18
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
15 липня 2025, 18:09
Путін може зупинити наступ своєї армії після захоплення чотирьох областей України, - Reuters
15 липня 2025, 18:05
На ґрунті ревнощів: на Дніпропетровщині жінка задушила 43-річного чоловіка
15 липня 2025, 18:02
У Самарі витратять понад 3 мільйони на новий скейт-парк
15 липня 2025, 17:47
Укрзалізниця підвищує тарифи вибірково - бізнес б’є на сполох
15 липня 2025, 17:15
8000 доларів за "переїзд" до Молдови: прикордонники викрили незаконну схему на Буковині
15 липня 2025, 17:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »