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20 червня 2025, 17:01

У народної депутатки Марії Мезенцевої народився первісток

20 червня 2025, 17:01
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фото: Instagram/ze.maria
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Народна депутатка Марія Мезенцева та її чоловік, військовий Юрій Федоренко, стали батьками — у них народився син

Про це сама Марія, яка не афішувала вагітність офіційно повідомила в Instagram, передає RegioNews.

"Нещодавно народився Теодор Юрійович. Ми тебе дуже чекали, наша світла душа! Дякуємо, що обрав нас з татом за своїх батьків. Ти дуже маленький, але дуже сміливий. Вже встиг поночувати в бомбосховищах, відчував тривогу під звуки обстрілів ворога, як і кожна дитина в нашій країні, – написала Мезенцева.

Як відомо, у травні минулого року Марія Мезенцева і Юрій Федоренко одружилися у Києві.

Марія Сергіївна Мезенцева — українська політикиня, народна депутатка Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу", голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Заміжня за Юрієм Федоренком, депутатом Київської міськради та командиром підрозділу "Ахіллес".

Нагадаємо, українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно оголосила про вагітність, вперше стала мамою.

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