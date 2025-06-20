У народної депутатки Марії Мезенцевої народився первісток
Народна депутатка Марія Мезенцева та її чоловік, військовий Юрій Федоренко, стали батьками — у них народився син
Про це сама Марія, яка не афішувала вагітність офіційно повідомила в Instagram, передає RegioNews.
"Нещодавно народився Теодор Юрійович. Ми тебе дуже чекали, наша світла душа! Дякуємо, що обрав нас з татом за своїх батьків. Ти дуже маленький, але дуже сміливий. Вже встиг поночувати в бомбосховищах, відчував тривогу під звуки обстрілів ворога, як і кожна дитина в нашій країні, – написала Мезенцева.
Як відомо, у травні минулого року Марія Мезенцева і Юрій Федоренко одружилися у Києві.
Марія Сергіївна Мезенцева — українська політикиня, народна депутатка Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу", голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Заміжня за Юрієм Федоренком, депутатом Київської міськради та командиром підрозділу "Ахіллес".
Нагадаємо, українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно оголосила про вагітність, вперше стала мамою.