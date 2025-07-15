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15 липня 2025, 01:50

Буде постачання зброї для захисту наших людей: Зеленський поговорив з генсеком НАТО

15 липня 2025, 01:50
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Фото: ОП
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Президент України розповів про розмову з Марком Рютте. За його словами, вони говорили, зокрема, про постачання ППО

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

Володимир Зеленський поговорив із генеральним секретарем НАТО. З Марком Рютте вони обговорили співпрацю між Європою та США для продовження зміцнення підтримки України.

"Ми цінуємо готовність надати додаткові "петріоти", і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Президент України назвав це хорошою розмовою. За його словами, обговорювали кроки, які можуть захистити людей від російських ударів.

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