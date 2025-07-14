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Президент США Дональд Трамп вчергове розкритикував російського диктатора Путіна. На цей раз американський лідер розповів, які санкції він готує

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Президент США пригрозив Путіну жорсткими санкціями, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир. У випадку, якщо цього не станеться, США накладе тарифи проти торговельних партнерів РФ у 100%.

Також Дональд Трамп підтвердив, що має намір відправити різні типи озброєння, зокрема й Patriot для України. За його словами, це буде озброєння, яке виготовило США, але заплатить за це Європейський Союз.

"Ми відправимо Patriot, які їм відчайдушно потрібні. Тому що Путін дивує багатьох людей. Він добре говорить, а увечері все бомбить. Тому це проблема і мені це не подобається", – сказав Дональд Трамп.

Слід зазначити, що Трамп і раніше вже критикував Путіна. За його словами, російський диктатор постійно "купу нісенітниць". Американський лідер вказував на те, що Путін завжди ввічливий у розмовах, але ці розмови ні до чого не призводять.