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15 июля 2025, 01:50

Будет поставка оружия для защиты наших людей: Зеленский поговорил с генсеком НАТО

15 июля 2025, 01:50
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Фото: ОП
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Президент Украины рассказал о разговоре с Марком Рютте. По его словам, они говорили, в частности, о поставках ПВО

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

Владимир Зеленский побеседовал с генеральным секретарем НАТО. С Марком Рютте они обсудили сотрудничество между Европой и США по продолжению укрепления поддержки Украины.

"Мы ценим готовность предоставить дополнительные "петриоты", и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия. Также будут поставки другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины назвал это хорошим разговором. По его словам, обсуждали шаги, которые могут оградить людей от российских ударов.

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