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Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, це була хороша розмова. Він подякував Трампу за готовність "працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир".

Дональд Трамп та Володимир Зеленський обговорили необхідні засоби та рішення для захисту людей від російських ударів, а також зміцнення позиції України.

"Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, пане Президенте! Дякую, Америко", - пише Зеленський.

Варто зазначити, що до телефонної розмови з Зеленським президент США розкритикував Путіна. Він заявив, що диктатор "добре говорить, а увечері все бомбить". Американський президент дав Путіну 50 днів на домовленості про мир. Якщо цього не станеться, говорить Трамп, США запровадять тарифи проти торговельних партнерів РФ у 100%.