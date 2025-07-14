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14 июля 2025, 17:52

158 задержанных и более 1 190 спасенных: подробности масштабной операции против торговли людьми

14 июля 2025, 17:52
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фото: Национальная полиция Украины
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Правоохранительные органы из 43 стран объединили усилия по масштабной операции против торговли людьми

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Международная операция "Global Chain", которая проходила с 1 по 6 июня 2025 года, стала одной из самых крупных в борьбе с торговлей людьми. Правоохранители из 43 стран мира объединили усилия, чтобы прекратить деятельность организованных преступных группировок, занимавшихся сексуальной эксплуатацией, принудительным трудом и попрошайничеством. Координация операции осуществлялась Европолом, Интерполом и FRONTEX – Европейским агентством пограничной и береговой охраны.

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В Украине к работе в рамках Global Chain присоединились представители Департамента миграционной полиции Национальной полиции и Государственной пограничной службы. За время операции правоохранителям удалось спасти 1194 человека, ставших жертвами торговли людьми. Также задержаны 158 подозреваемых, причастных к преступной деятельности. Кроме того, в ходе расследований идентифицировали еще 205 человек, которые могут быть причастны к противоправным схемам.

На территории Украины представители правоохранительных органов задокументировали и прекратили деятельность семи участников сети торговли людьми. Они также спасли девять потерпевших, получивших необходимую помощь. Операция "Global Chain" продолжает влиять на уничтожение международных каналов эксплуатации людей, а работа по выявлению и задержанию преступников продолжается.

Ранее сообщалось, что в Днепре вынесли приговор женщине, которая продала собственного ребенка.

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