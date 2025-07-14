158 задержанных и более 1 190 спасенных: подробности масштабной операции против торговли людьми
Правоохранительные органы из 43 стран объединили усилия по масштабной операции против торговли людьми
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Международная операция "Global Chain", которая проходила с 1 по 6 июня 2025 года, стала одной из самых крупных в борьбе с торговлей людьми. Правоохранители из 43 стран мира объединили усилия, чтобы прекратить деятельность организованных преступных группировок, занимавшихся сексуальной эксплуатацией, принудительным трудом и попрошайничеством. Координация операции осуществлялась Европолом, Интерполом и FRONTEX – Европейским агентством пограничной и береговой охраны.
В Украине к работе в рамках Global Chain присоединились представители Департамента миграционной полиции Национальной полиции и Государственной пограничной службы. За время операции правоохранителям удалось спасти 1194 человека, ставших жертвами торговли людьми. Также задержаны 158 подозреваемых, причастных к преступной деятельности. Кроме того, в ходе расследований идентифицировали еще 205 человек, которые могут быть причастны к противоправным схемам.
На территории Украины представители правоохранительных органов задокументировали и прекратили деятельность семи участников сети торговли людьми. Они также спасли девять потерпевших, получивших необходимую помощь. Операция "Global Chain" продолжает влиять на уничтожение международных каналов эксплуатации людей, а работа по выявлению и задержанию преступников продолжается.
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