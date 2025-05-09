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Жінка, яка продала сина, отримала вирок суду. Гроші з "продажу" дитини вона хотіла витратити на бізнес

Про це повідомляє поліція в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

У Дніпрі винесли вирок жінці, яка "продала" свого дворічного сина за мільйон гривень. Її приговорили до восьми років позбавлення волі. Жінку судили за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

Сам інцидент стався навесні 2024 року. 19-річну жінку затримали, коли вона запропонувала своїй знайомій купити в неї сина. На зустрічі вона "продала" дворічного хлопчика й отримала мільйон гривень. Гроші вона планувала витратити на власний бізнес. За словами горе-матері, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися.

Нагадаємо, нещодавно в Сумах жінка намагалась продати немовля за 30 тисяч доларів. На пізньому терміні вагітності вона вже шукала когось, хто купить її майбутню дитину. Її затримали, коли вона отримувала завдаток в розмірі тисячі доларів.