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14 липня 2025, 17:30

Українська співачка Джамала стала членкинею Академії звукозапису США

14 липня 2025, 17:30
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фото: Instagram/jamalajaaa
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Відтепер артистка має право голосу на премії Ґреммі

Про це співачка повідомила у своєму Instagram, передає RegioNews.

Українська співачка Джамала, відома своїм кримськотатарським походженням, офіційно стала членкинею Академії звукозапису США - організації, яка щорічно визначає лауреатів престижної премії Ґреммі. Це відкриває їй право голосу у виборі переможців і дає можливість впливати на музичну індустрію світового рівня.

У своєму Instagram Джамала поділилася, що для неї це не просто статус, а визнання професійної ваги і шанс стати частиною спільноти, яка формує історію сучасної музики. Вона підкреслила важливість представляти українську музику на міжнародній арені, де її ще недостатньо чують.

Співачка наголосила, що це можливість бути голосом українських артистів у глобальних музичних колах і сприяти тому, щоб українська музика звучала на провідних сценах і у найважливіших дискусіях індустрії. Вона висловила вдячність усім, хто підтримує її на цьому шляху, і зазначила, що це лише початок нового етапу в її кар’єрі.

Нагадаємо, вперше за п'ять років: Надя Дорофєєва та Позитив показали новий дует.

Раніше повідомлялося, соліст Imagine Dragons підняв на сцені прапор української військової бригади.

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