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12 липня 2025, 03:20

"Це було непросто": співачка Ліда Лі розповіла, як опинилась на Карпатських горах без зв'язку

12 липня 2025, 03:20
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Ліда Лі розповіла, як вона знімала проєкт в Карпатських горах. За її словами, це була непроста задача

Про це повідомляє Люкс ФМ, передає RegioNews.

Співачка Ліда Лі розповіла, як вона знімала проєкт у Карпатах. За словами артистки, це шоу "Кохання на виживання", де вона є ведучою. У Карпатах зйомки видались не дуже простими.

Ліда Лі згадує, що пейзажі були красиві. Проте така мандрівка вимагає витримки.

"Мені особливо запам’ятався день, коли ми підіймались на Писаний Камінь. Це місце сили в Карпатах на висоті понад 1220 метрів над рівнем моря. Дорогу туди розмило, команда затрималась, і ми чекали на вершині понад три години, бо туди не проїдеш, там тільки ліс, каміння, вузькі стежки, відсутність звʼязку, – розповідає Lida Lee. – Це було непросто. Іноді здавалося, що ті гори випробовують нас на витривалість. Але всі поїздки, навіть якщо тривали в дорозі годину і більше, вартували кожної хвилини. Бо такі краєвиди – це не просто фон. Я втомлена, але по-справжньому щаслива", - каже артистка.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.

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