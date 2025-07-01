Соліст Imagine Dragons підняв на сцені прапор української військової бригади
Гурт Imagine Dragons продовжує підтримувати українців. На цей раз фронтмен Ден Рейнольдс підняв на сцені прапор із символом української військової бригади
Про це повідомляє 122-та окрема бригада ТрО, передає RegioNews.
Під час виступу фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв прапор 122-ї окремої бригади ТрО та поцілував його. Спочатку прапор був на його мікрофоні, а потім він повернув його власнику.
Військові подякували музиканту за підтримку і зазначили, що це дуже важливо нагадувати світу, що війна в Україні все ще триває.
"Під час виступу синьо-жовтий стяг ще не раз з'являвся на сцені як нагадування всьому світу, що Україна бореться. Дякуємо Imagine Dragons за щиру підтримку. Музика об'єднує. Символи — надихають. Перемога — попереду", - кажуть в 122-й окремої бригади ТрО
Нагадаємо, що американський гурт Imagine Dragons є амбасадорами UNITED24 і публічно підтримують Україну. Нещодавно Дейн Рейнольдс та його брат Мак представили новий проєкт. Це відеогра Last Flag. У грі на честь українських захисників, один із персонажів гри має на лацкані нашивку з українським прапором.