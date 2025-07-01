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Гурт Imagine Dragons продовжує підтримувати українців. На цей раз фронтмен Ден Рейнольдс підняв на сцені прапор із символом української військової бригади

Про це повідомляє 122-та окрема бригада ТрО, передає RegioNews.

Під час виступу фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв прапор 122-ї окремої бригади ТрО та поцілував його. Спочатку прапор був на його мікрофоні, а потім він повернув його власнику.

Військові подякували музиканту за підтримку і зазначили, що це дуже важливо нагадувати світу, що війна в Україні все ще триває.

"Під час виступу синьо-жовтий стяг ще не раз з'являвся на сцені як нагадування всьому світу, що Україна бореться. Дякуємо Imagine Dragons за щиру підтримку. Музика об'єднує. Символи — надихають. Перемога — попереду", - кажуть в 122-й окремої бригади ТрО

Нагадаємо, що американський гурт Imagine Dragons є амбасадорами UNITED24 і публічно підтримують Україну. Нещодавно Дейн Рейнольдс та його брат Мак представили новий проєкт. Це відеогра Last Flag. У грі на честь українських захисників, один із персонажів гри має на лацкані нашивку з українським прапором.