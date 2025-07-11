21:19  10 липня
Зеленський відреагував на плани РФ запускати 1000 БпЛА на добу
18:59  10 липня
Стало відомо, хто в Україні отримує найвищі пенсії
18:51  10 липня
В Одесі дівчина визвала таксі, щоб відвезти хлопця в ТЦК
UA | RU
UA | RU
11 липня 2025, 02:50

Вперше за п'ять років: Надя Дорофєєва та Позитив показали новий дует

11 липня 2025, 02:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Надя Дорофєєва та позитив презентували кліп на нову пісню разом. При цьому в тексті та відео дуже багато деталей, які сподобаються давнім прихильникам дуету

Їхнє нове музичне відео вже з'явилось на YouTube, передає RegioNews.

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) вперше за п'ять років після розпаду їхнього поп-дуету представили спільну пісню "Смак-печаль". Основною метою був благодійний збір з з платформою UNITED24.

Відомо, що Наді та Позитиву вдалось зібрати перші 505 404 гривні лише за дві години. Вже за першу добу збору зібрали рекордні 3 158 705 гривень.

У музичному кліпі дуету можна побачити багато деталей, які згадають їхні давні фанати. Це, зокрема, діадема з кліпу "Троль", тренажер з кліпу "Є, Бой", а також фушка Міккі Мауса та інші елементи, які "відправляють в минуле".

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Позитив в рамках благодійного збору на честь повернення дуету проводять розіграш. Серед прихильників розіграють персональні відеопривітання від Наді та Олексія. Гроші, які артистам вдалось зібрати, спрямують на покупку турелей Sky Sentinel зі штучним інтелектом, які допомагають знищувати російські дрони та ракети.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес співачка артист
"Моя кохана": футболіст Динамо підтвердив свої стосунки з Дашею Квітковою
10 липня 2025, 02:20
Акторка Анна Кошмал відповіла на чутки про шлюб з зіркою екранів
09 липня 2025, 04:50
Світовий успіх: у центрі Парижа український дизайнер оформив 12 вітрин універмагів
09 липня 2025, 02:20
Всі новини »
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа
11 липня 2025, 06:40
Ціни на заморожену малину рекордно виросли
11 липня 2025, 06:20
У Кропивницькому підліток впав із дамби на бетон
11 липня 2025, 06:10
Розвідники показали, як нищать російських окупантів під Лиманом
11 липня 2025, 05:45
Ведучий Володимир Остапчук та його дружина після вибухів у столиці переїджають
11 липня 2025, 05:20
Застрелив колегу та інсценував самогубство: у Запоріжжі судитимуть експравоохоронця
11 липня 2025, 05:05
Журналістка Емма Антонюк готується стати мамою: що для цього вона хоче зробити
11 липня 2025, 04:50
На Харківщині троє чоловіків їхали на риболовлю: автівка підірвалася на міні
11 липня 2025, 04:25
Житель Дніпроперовщини був пійманий на спробі втекти за кордон і заробити на інших
11 липня 2025, 04:00
На Харківщині через кота в усьому селищі оголосили карантин
11 липня 2025, 03:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »