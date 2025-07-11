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Надя Дорофєєва та позитив презентували кліп на нову пісню разом. При цьому в тексті та відео дуже багато деталей, які сподобаються давнім прихильникам дуету

Їхнє нове музичне відео вже з'явилось на YouTube, передає RegioNews.

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) вперше за п'ять років після розпаду їхнього поп-дуету представили спільну пісню "Смак-печаль". Основною метою був благодійний збір з з платформою UNITED24.

Відомо, що Наді та Позитиву вдалось зібрати перші 505 404 гривні лише за дві години. Вже за першу добу збору зібрали рекордні 3 158 705 гривень.

У музичному кліпі дуету можна побачити багато деталей, які згадають їхні давні фанати. Це, зокрема, діадема з кліпу "Троль", тренажер з кліпу "Є, Бой", а також фушка Міккі Мауса та інші елементи, які "відправляють в минуле".

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Позитив в рамках благодійного збору на честь повернення дуету проводять розіграш. Серед прихильників розіграють персональні відеопривітання від Наді та Олексія. Гроші, які артистам вдалось зібрати, спрямують на покупку турелей Sky Sentinel зі штучним інтелектом, які допомагають знищувати російські дрони та ракети.