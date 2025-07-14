На заході України – грози, град і шквали: оголошено жовтий рівень небезпеки

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У понеділок, 14 липня, вдень у західних областях України очікується суттєве погіршення погодних умов. За даними синоптиків, прогнозуються грози, подекуди град, а також шквали вітру швидкістю 15–20 м/с

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,

передає RegioNews.

Зазначається, що оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб, а також створити перешкоди для руху транспорту. Можливі перебої з електропостачанням і пошкодження інфраструктури.

Рятувальники та місцева влада закликають громадян бути обережними, уникати перебування на вулиці під час негоди, не паркувати авто під деревами та стежити за оперативними повідомленнями.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині очевидці зафіксували потужний смерч.