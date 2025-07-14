На западе Украины – грозы, град и шквалы: объявлен желтый уровень опасности

иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 14 июля, днем в западных областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, прогнозируются грозы, местами град, а также шквалы ветра скоростью 15–20 м/с

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,

передает RegioNews.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут усугубить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать препятствия для движения транспорта. Возможны перебои с электроснабжением и повреждение инфраструктуры.

Спасатели и местные власти призывают граждан быть осторожными, избегать пребывания на улице во время непогоды, не парковать авто под деревьями и следить за оперативными сообщениями.

Напомним, недавно на Львовщине очевидцы зафиксировали мощный смерч.