фото: Телеграм/Львів Головне

Мешканці Львівщини стали свідками ще одного лиха - рідкісного смерчу, що здійнявся посеред дня

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали,передає RegioNews.

У Львівській області зафіксували рідкісне природне явище - смерч, який пронісся населеним пунктом посеред дня. Кадри погодного феномена зняли очевидці, після чого відео почали активно поширювати у соцмережах. На відео видно характерну воронкоподібну хмару, що обертається на тлі сірого неба.

Метеорологи наголошують, що подібні атмосферні явища трапляються на заході України вкрай рідко, але останніми роками стали фіксуватися частіше. Експерти пояснюють це різкими змінами клімату, зокрема чергуванням спекотної погоди з потужними грозовими фронтами.

Рятувальники закликають громадян не ігнорувати попередження про негоду, уникати відкритих просторів та не залишати транспорт поблизу дерев у разі грози чи шквального вітру.

Погодна нестабільність стала черговим викликом для мешканців, які щодня живуть під загрозою повітряних атак. Уночі Львівщину знову атакували "шахеди", а вже вдень жителі стикнулися з новим природним викликом.

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