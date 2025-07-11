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11 липня 2025, 19:26

Кремль серйозно розглядає сценарій ядерного удару по Україні, - The Telegraph

11 липня 2025, 19:26
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фото: ілюстративне
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Російське керівництво серйозно розглядає можливість застосування тактичної ядерної зброї проти України

Про це повідомляє британське видання The Telegraph, яке посилається на власні джерела в західних розвідслужбах, передає RegioNews.

Такий сценарій, за словами авторів, може стати спробою зламати український опір і схилити Київ до капітуляції.

За даними журналістів, імовірність ядерної ескалації зростає на тлі затягування бойових дій та численних невдач російської армії на полі бою. Кремль дедалі частіше вдається до ядерної риторики, аби вплинути на позицію Заходу та продемонструвати готовність до крайніх заходів.

У матеріалі зазначається, що погрози застосування ядерної зброї лунають не лише від Володимира Путіна, а й від представників його найближчого оточення.

Експерти підкреслюють, що подібні сигнали потребують пильної уваги міжнародної спільноти. У відповідь на загрози Україна й надалі сподівається на зміцнення оборонної підтримки з боку партнерів, зокрема в частині протиядерного стримування.

Раніше повідомлялося, ядерна війна може знищити понад 5 мільярдів людей, - Daily Mail.

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