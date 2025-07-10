Фото: Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації здивували "бонусною" системою для військових. За ці бонуси підрозділи зможуть отримувати додаткові дрони

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає RegioNews.

Із серпня 2025 року Сили оборони України отримуватимуть для своїх підрозділів БпЛА, наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ українського виробництва за бали з програми Армія дронів.Бонус. Тепер взаємодія відбуватиметься онлайн.

До цієї бонусної системи долучились 400 підрозділів. Це саме ті підрозділи, які виконують завдання по всій лінії фронту. Як контролюватиметься процес:

Brave1 — верифікуватиме підтвердження уражень від військових, нараховуватиме бойові бали та розвиватиме Brave1 Market.Тут підрозділи через авторизацію в DELTA зможуть обрати із широкого переліку саме ті технології, які їм потрібні для ефективної роботи;

Агенція оборонних закупівель — відповідатиме за кваліфікацію виробників, оперативну закупівлю та передавання обладнання підрозділам через DOT-Chain Defence;

Мінцифра, як і раніше, формуватиме політику програми.

Як це буде відбуватися:

Підрозділ за бали замовляє кодифіковані БпЛА, НРК чи засоби РЕБ, а також некодифіковані FPV-дрони на Brave1 Market через захищену систему DELTA;

Замовлення потрапляє до цифрової системи платформи DOT-Chain Defence від Агенції оборонних закупівель МОУ, і вся процедура — від укладання угоди до оплати — відбуватиметься онлайн.

Нагадаємо, раніше Україна та Велика Британія та Україна домовились про розвиток оборонного партнерства. Зокрема, йдеться про спільне виробництво дронів. Це також безпілотники далекого радіуса дії та перехоплювачі.