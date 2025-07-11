10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
06:10  11 июля
В Кропивницком подросток упал с дамбы на бетон
UA | RU
UA | RU
11 июля 2025, 11:11

За сутки ВСУ ликвидировали более 1000 россиян

11 июля 2025, 11:11
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 040 оккупантов, 14 ракет, семь боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 222 БпЛА оперативно-тактического уровня и 76 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 031 620 солдат.

Напомним, разведчики "Black Winter Group" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины обнародовали эксклюзивные кадры боевой работы на Лиманском направлении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупанты ВСУ Генштаб потери россиян
На Николаевщине зенитчики уничтожили 11 "шахедов", — ОВА
11 июля 2025, 08:30
"Бонусная" система на фронте: украинские военные будут обменивать баллы на дроны - как получить эти баллы
10 июля 2025, 17:59
Великобритания выделяет Украине $3,4 млрд кредита и передаст 5000 зенитных ракет
10 июля 2025, 16:34
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
В Украине сообщили о заочном подозрении человеку из окружения Путина
11 июля 2025, 12:35
ВСУ поразили российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью $10 млн
11 июля 2025, 12:30
Трагедия в Житомире: 6-летняя девочка погибла после падения из окна
11 июля 2025, 12:20
Будут судить правоохранителя из Донецкой области, который за взятку обещал "отмазать" нетрезвых водителей
11 июля 2025, 12:15
В Нидерландах расстреляли известного украинского военного
11 июля 2025, 12:04
На Киевщине более 40 тысяч семей до сих пор без света из-за непогоды
11 июля 2025, 12:01
На Кировоградщине в результате ДТП вспыхнул грузовик: мужчина сгорел заживо
11 июля 2025, 11:55
В Тернополе водитель фургона на пешеходном переходе сбил мужчину
11 июля 2025, 11:36
В Киеве запускают систему перехвата дронов: детали о "Чистом небе"
11 июля 2025, 11:23
Во Львовской области будут судить предпринимателя, который поставлял некачественное военное снаряжение и сбежал в Австрию
11 июля 2025, 11:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »