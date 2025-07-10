Стало відомо, хто в Україні отримує найвищі пенсії

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева.

Серед суддів найбільша пенсія становить 390 тисяч гривень.

У прокурорів пенсії варіюються від 219 до 119 тисяч гривень.

Згідно з даними Пенсійного фонду, лише один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому рейтингу - від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли про середній розмір пенсії в Україні.