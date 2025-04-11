Названо середній розмір пенсії в Україні

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Станом на 1 квітня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6341 грн, а в пенсіонерів, що працюють - 6862 грн

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України, передає RegioNews.

За даними відомства, станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,9 млн є працюючими особами.

Середній розмір пенсій в Україні на 1 квітня становить 6 341,11 (на 1 січня - 5 789,05 грн). У працюючих пенсіонерів - 6 862,86 грн (на 1 січня - 6 302,76 грн).

При цьому більшість пенсіонерів (56,5%) отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн, а третина отримує виплати від 3 001 до 4 000 грн. Понад 10 000 грн отримують 14,5% пенсіонерів.

Переважна більшість пенсіонерів (72,5%) отримують виплати, призначені за віком. Ще 15,2% - пенсії, призначені по інвалідності.

Нагадаємо, в Україні змінився показник для обчислення пенсій.