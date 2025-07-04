10 років за ґратами може провести командир 211 бригади, який покривав знущання над військовослужбовцями
За даними слідства, командир не реагував на факти знущання та катування над підлеглими
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Зазначається, що з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування.
Зокрема старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів.
"Замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання. Подібні дії становлять не лише порушення законодавства, а й серйозну загрозу внутрішній дисципліні Збройних Сил України в умовах збройної агресії", - йдеться у повідомленні.
Командиру інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування щодо командира 211 бригади, в якій катували військовослужбовців.