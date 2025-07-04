10 років за ґратами може провести командир 211 бригади, який покривав знущання над військовослужбовцями

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За даними слідства, командир не реагував на факти знущання та катування над підлеглими

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування.

Зокрема старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів.

"Замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання. Подібні дії становлять не лише порушення законодавства, а й серйозну загрозу внутрішній дисципліні Збройних Сил України в умовах збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

Командиру інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування щодо командира 211 бригади, в якій катували військовослужбовців.