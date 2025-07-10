За полгода украинские чиновники нанесли государству ущерб более чем на 6,4 млрд грн

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За 6 месяцев 2025 года ДБР разоблачило ущерб государству более чем на 6,4 млрд гривен и предупредило взятки чиновников более чем на 30 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Государственное бюро расследований продолжает последовательную и масштабную работу по противодействию преступлениям, наносящим ущерб государственному бюджету, экономической безопасности и обороноспособности страны.

В течение января – июня 2025 года работники ведомства задокументировали преступления, из-за которых государство понесло убытки на 6 млрд 467 млн гривен.

Сумма выявленных взяток, полученных фигурантами уголовных производств, превысила 30 млн гривен.

"С целью возмещения этого ущерба наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых общей стоимостью 1 млрд 658 млн гривен", - добавили в ведомстве.

Напомним, ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности.