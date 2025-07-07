фото: Укрзалізниця

Новий регіональний поїзд курсуватиме між Львовом і Хмельницьким із сучасними зручностями для пасажирів

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу, який курсуватиме маршрутом Львів - Тернопіль - Хмельницький. Поїзд №826/825 розпочне свою роботу з 11 липня і курсуватиме щоденно, окрім вівторка.

Електропоїзд ЕПЛ9Т №007 пройшов капітальний ремонт та отримав другий клас комфортності.

Серед новацій:

пандуси та інклюзивні туалети,

місця для пасажирів на кріслах колісних,

спеціальні кріплення для велосипедів.

Для зручності пасажирів у поїзді встановлено два автомати з напоями та снеками.

Крім того, поїзд обладнаний сучасними індивідуальними м’якими кріслами з регулюванням положення і USB-роз’ємами для зарядки гаджетів. Кожне місце має власний столик і кріплення для мобільних пристроїв, що дає можливість комфортно дивитися улюблені серіали під час подорожі. Оновлена система освітлення дозволяє встановити понижений рівень світла в салоні, також присутня індикація зайнятості туалетів, маршрутне табло у вагоні, збільшені багажні полиці та облаштовані стелажі для валіз.

Це вже п’ятий капітально відремонтований поїзд цього року і 42-й з початку повномасштабної війни.

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