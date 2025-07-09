Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 9 липня
За добу Сили оборони України знищили 1 050 окупантів, 68 артилерійських систем, 227 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 119 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 029 660 солдат.
Нагадаємо, 7 липня Сили оборони України атакували Краснозаводський хімічний завод у Підмосков'ї, що виробляє боєприпаси для "шахедів".
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